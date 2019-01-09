Мората может в январе перейти в «Атлетико»

Нападающий «Челси»может перейти в мадридскийв зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Как информирует издание, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне давно хочет видеть 26-летнего испанского форварда в своей команде. Сам Мората также заинтересован в варианте с «Атлетико».

Переход Мораты мог произойти ещё в 2017 году, однако «Реал» был против того, чтобы нападающий переходил в стан принципиального соперника, поэтому договорился с «Челси».

Ранее сообщалось, что Мората дал предварительное согласие на переход в «Севилью». Позже спортивный директор испанского клуба отметил, что с «Челси» сложно вести переговоры.

Напомним, Мората является воспитанником «Атлетико». Испанский форвард выступал в составе молодёжной команды клуба с 2005 по 2007 год. 0