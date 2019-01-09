Караваев: С переходом в «Спартак» проблем не возникло бы

Защитник, который ранее выступал за, заявил, что в будущем смог бы перейти в

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«Никогда не говори "никогда". Сегодня ты играешь за "Витесс". А завтра, может, "Спартак" попадет в Лигу чемпионов и будет единственным сильным клубом, который тебя пригласит? Неужели ты как футболист с амбициями откажешься?

Естественно, когда такие слухи возникли полтора года назад, родители и брат говорили: "Кара, как? Ты же в ЦСКА был всю жизнь!" Брат, который за армейцев болеет, до сих пор подкалывает: "Я не переживу!" У нас с ним есть общие друзья — и почему-то так вышло, что брата окружают одни спартаковские болельщики. Тоже с ними общаюсь. Они на дерби вместе ездят, тоже подначивают друг друга, но, конечно, без настоящей вражды.

Людям, которые не играли, даже родным, это сложно объяснить. У игрока на первом месте — футбольные аспекты. Большой клуб, возможность прогрессировать. В ЦСКА не получилось, все бывает. Но вражда возникает, если футболист переходит из одной команды в другую напрямую. Допустим, решил бы Игорь Акинфеев в "Спартак" уйти — этого никто не понял бы. А я сыграл за армейскую команду совсем чуть-чуть и уже три года за границей выступаю. Не думаю, что могли бы возникнуть какие-то проблемы», — сказал Караваев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, по ходу карьеры Караваев играл за ЦСКА, чешские «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», а к «Витессу» присоединился в 2018 году. 0