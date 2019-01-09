Салихамиджич подтвердил интерес «Баварии» к игроку «Челси»

Спортивный директорподтвердил интерес мюнхенского клуба к полузащитнику

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«Хадсон-Одои — очень интересный футболист, которого мы очень хотим заполучить. Он идеально подходит нашей игре. У него великолепный дриблинг, он быстр и нацелен на ворота соперников», — цитирует Салихамиджича Twitter Bayern & Germany.

Ранее «Бавария» сделала несколько предложений «Челси» по трансферу футболиста, и клубы якобы сошлись на цене 35 миллионов фунтов. А сам Хадсон-Одои попросил руководство клуба отпустить его в Германию уже этой зимой.

В текущем сезоне на счету 18-летнего Хадсона-Одои 7 матчей, 1 гол и 3 голевые передачи в составе «Челси». 0