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    Перейра не будет продлевать контракт с «Краснодаром»

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    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра сообщил, что не будет продлевать контракт со своим клубом и летом покинет Россию.

    Маурисио Перейра
    Маурисио Перейра
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    «Я знаю, что некоторые команды уже общались с моим агентом. По семейной причинам принял решение не продлевать контракт с "Краснодаром", новые условия которого мы хотели обсудить уже в феврале. Полгода я ещё буду в России. У меня есть сын, который должен пойти в школу, и ему непросто говорить по-русски. Хотел бы сменить место проживания на страну, где говорят на испанском языке.

    Я уже шесть лет в России. У кого-то не получилось здесь построить свою карьеру. Сейчас в российском чемпионате есть Абель Эрнандес и Агустин Рохель. Я же попал в удивительный клуб. Когда меня звали в "Краснодар", я не мог себе представить, чего мы сможем достичь. Я пришел в команду, которая постоянно прогрессировала», — цитирует Перейру «Чемпионат».

    По данным СМИ, в услугах игрока заинтересованы несколько клубов Примеры. 0

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