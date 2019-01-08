Неймар планирует вернуться в «Барселону»

ведет переговоры о возвращении нападающего, утверждает Catalunya Radio.

Сообщается, в конце прошлого года один из руководителей каталонского клуба встречался с представителями 26-летнего бразильца. Во время разговора стороны обсуждали возможное возвращение форварда в «Барсу».

По данным источника, сам Неймар не против вернуться в «Барселону» и считает свой переход в парижскую команду ошибкой.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. И за это время бразильский футболист провел за французов 50 матчей и забил 45 голов. 0