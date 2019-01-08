«Интер» при определенных условиях готов поднять зарплату Икарди

продолжает переговоры с нападающимо новом контракте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, «нерадзурри» готовы поднять оклад 25-летнего аргентинца до семи миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков итальянского чемпионата.

Однако такое возможно только при одном условии. «Интер» хочет убрать из его контракта опцию выкупа, которая предстоящим летом будет составлять 110 миллионов евро.

Планируется, что контракт буде продлен до 2023 года.

В этом сезоне Икарди провел за миланцев 22 встречи, забил 13 мячей и сделал две результативные передачи. 0