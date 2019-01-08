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    Полузащитник «Ростова» близок к переходу в «Спартак»

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    Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев продолжит карьеру в «Спартаке», информирует телеграм-канал «Мутко против».

    Аяз Гулиев
    Аяз Гулиев
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    «Только что Аяз Гулиев попрощался с одноклубниками и уехал со сборов команды в Турции. Полузащитник должен прибыть в расположение "Спартака" завтра», — говорится в сообщении.

    Ранее Sport inside сообщил, что футболист уже согласовал со «Спартаком» условия личного контракта.

    Гулиев перешел в «Ростов» из «Спартака» в январе 2018 года на правах аренды. В июне ростовский клуб выкупил права на 22-летнего полузащитника.

    В текущем сезоне чемпионата России Гулиев записал на свой счет один гол и две результативные передачи в 14 встречах за «Ростов». 0

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