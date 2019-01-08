Полузащитник «Ростова» близок к переходу в «Спартак»

Полузащитник «Ростова»продолжит карьеру в, информирует телеграм-канал «Мутко против».

«Только что Аяз Гулиев попрощался с одноклубниками и уехал со сборов команды в Турции. Полузащитник должен прибыть в расположение "Спартака" завтра», — говорится в сообщении.

Ранее Sport inside сообщил, что футболист уже согласовал со «Спартаком» условия личного контракта.

Гулиев перешел в «Ростов» из «Спартака» в январе 2018 года на правах аренды. В июне ростовский клуб выкупил права на 22-летнего полузащитника.

В текущем сезоне чемпионата России Гулиев записал на свой счет один гол и две результативные передачи в 14 встречах за «Ростов». 0