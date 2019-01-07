Солари: На Винисиусе был явный пенальти

Сантьяго Солари
uefa.com
«В начале матча мы потеряли концентрацию, из-за чего пропустили гол. То же самое было в матче с "Вильярреалом". Мы сделали все, чтобы вернуться в игру, однако не использовали свои моменты.
Потом был этот странный момент. На Винисиусе был явный пенальти. Бывают спорные моменты и для таких эпизодов есть VAR. Если его не использовать, то в нём нет смысла.
После удаления Васкеса мы продолжили бороться, что очень важно. Винисиус сыграл хорошо. В свои 18 лет он очень уверен в себе», — приводит слова Солари Marca. 0