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    Годин согласовал контракт с «Интером» с зарплатой в 6 млн евро

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    Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин согласовал с миланским «Интером» условия контракта, информирует Football Italia.

    Диего Годин
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    Как сообщает издание со ссылкой на Sky Sport Italia, соглашение с уругвайцем будет подписано на два года с возможностью продления еще на год.

    Зарплата 32-летнего игрока составит 6 миллионов евро в год. Трансфер Година осуществится летом — когда у него закончится контракт с мадридцами и сможет перейти в качестве свободного агента.

    При этом итальянцам все равно придётся заплатить агентам футболиста комиссионные в размере 5 млн евро. «Атлетико», в свою очередь, пытается убедить игрока подписать новый контракт.

    В текущем сезоне Годин провел за мадридский клуб 14 матчей в чемпионате Испании, записав на свой счет 2 забитых мяч и 2 результативные передачи. 0

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