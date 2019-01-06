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    Сын Веа продлил контракт с ПСЖ

    ПСЖ Футбол Франции Лига 1 Календарь Лиги 1
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Тимоти Веа продлил контракт с парижской командой до лета 2021 года, сообщает L’Equipe.

    Тимоти Веа
    Тимоти Веа
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    По информации издания, 18-летний американский футболист поставил подпись под новым соглашением 4 января. Уже 6 или 7 января он вылетит в Глазго, чтобы присоединиться к «Селтику» на правах аренды.

    Веа является воспитанником ПСЖ и выступает за основную команду с 2018 года. В этом сезоне он провел два матча в чемпионате Франции и стал автором одного забитого мяча.

    Тимоти является сыном бывшего нападающего ПСЖ Джорджа Веа, который в январе этого года был избран президентом Либерии. 0

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