Сын Веа продлил контракт с ПСЖ

Нападающийпродлил контракт с парижской командой до лета 2021 года, сообщает L’Equipe.

По информации издания, 18-летний американский футболист поставил подпись под новым соглашением 4 января. Уже 6 или 7 января он вылетит в Глазго, чтобы присоединиться к «Селтику» на правах аренды.

Веа является воспитанником ПСЖ и выступает за основную команду с 2018 года. В этом сезоне он провел два матча в чемпионате Франции и стал автором одного забитого мяча.

Тимоти является сыном бывшего нападающего ПСЖ Джорджа Веа, который в январе этого года был избран президентом Либерии. 0