«Севилья» поделила очки с «Атлетико»

«Севилья»
twitter.com/SevillaFC
В составе хозяев поля голом отметился Виссам Бен-Йеддер (37-я минута). За гостей отличился Антуан Гризманн (45).
«Атлетико», набрав 35 очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры. «Севилья», имея в активе 33 балла, занимает третье место.
Примера. 18-й тур
«Севилья» — «Атлетико» — 1:1 (1:1)
Голы: Бен Йеддер, 37 (1:0). Гризманн, 45 (1:1)«Севилья»: Вацлик, Каррису, Эскудеро, Гомес, Гнаньон (Амаду, 90), Банега, Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер (Хиль, 90+3), Сарабия (Промес, 79), Андре Силва«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Коке, Сауль, Партей, Эрнандес, Гризманн, Корреа (Монтеро, 79), Лемар (Витоло, 60)Предупреждения: Корреа, 14. Хесус Навас, 45+1. Сарабия, 47. Сауль, 49. Гризманн, 54. Банега, 72. Эрнандес, 77. Годин, 78. Партей, 90+1. Савич, 90+2. Андре Силва, 90+2. Каррису, 90+4