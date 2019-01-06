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    «Севилья» поделила очки с «Атлетико»

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    Мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Севильей» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

    «Севилья»
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    В составе хозяев поля голом отметился Виссам Бен-Йеддер (37-я минута). За гостей отличился Антуан Гризманн (45).

    «Атлетико», набрав 35 очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры. «Севилья», имея в активе 33 балла, занимает третье место.

    Примера. 18-й тур
    «Севилья» — «Атлетико» — 1:1 (1:1)
    Голы: Бен Йеддер, 37 (1:0). Гризманн, 45 (1:1)«Севилья»: Вацлик, Каррису, Эскудеро, Гомес, Гнаньон (Амаду, 90), Банега, Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер (Хиль, 90+3), Сарабия (Промес, 79), Андре Силва«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Коке, Сауль, Партей, Эрнандес, Гризманн, Корреа (Монтеро, 79), Лемар (Витоло, 60)Предупреждения: Корреа, 14. Хесус Навас, 45+1. Сарабия, 47. Сауль, 49. Гризманн, 54. Банега, 72. Эрнандес, 77. Годин, 78. Партей, 90+1. Савич, 90+2. Андре Силва, 90+2. Каррису, 90+4
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