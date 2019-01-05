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    «Бавария» выкупила 18-летнего защитника «Далласа»

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    Мюнхенская «Бавария» выкупила у клуба MLS «Даллас» защитника Криса Ричардса, сообщает Goal.

    Крис Ричардс
    Крис Ричардс
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    По информации издания, сумма трансфера составляет 1,5 млн долларов. Ещё 500 тыс. американский клуб может получить в качестве бонусов.

    Ричардс перешёл в «Баварию» на правах аренды летом 2018 года. За основную команду мюнхенцев 18-летний игрок провёл три матча в Международном кубке чемпионов, после чего присоединился к молодёжному составу.

    В соглашении между «Баварией» и «Далласом» прописан пункт, согласно которому американский клуб получит 40%, если действующие чемпионы Германии в будущем продадут Криса. 0

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