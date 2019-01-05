«Бавария» выкупила 18-летнего защитника «Далласа»

Мюнхенскаявыкупила у клуба MLSзащитника, сообщает Goal

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По информации издания, сумма трансфера составляет 1,5 млн долларов. Ещё 500 тыс. американский клуб может получить в качестве бонусов.

Ричардс перешёл в «Баварию» на правах аренды летом 2018 года. За основную команду мюнхенцев 18-летний игрок провёл три матча в Международном кубке чемпионов, после чего присоединился к молодёжному составу.

В соглашении между «Баварией» и «Далласом» прописан пункт, согласно которому американский клуб получит 40%, если действующие чемпионы Германии в будущем продадут Криса. 0