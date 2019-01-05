СМИ: Зидан заменит Аллегри в «Ювентусе» после этого сезона

Бывший главный тренервозглавитлетом 2019 года, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, 51-летний Аллегри хочет покинуть Италию, чтобы поработать в топ-клубах других чемпионатов, несмотря на то, что контракт с туринским клубом действует до 2020 года.

Напомним, Аллегри работает в «Ювентусе» с июля 2014 года. Под руководством итальянского специалиста туринцы четырежды выигрывали чемпионат и Кубок Италии, а также становились обладателями Суперкубка Италии.

Зидан покинул пост главного тренера «Реала» по окончании сезона-2017/18. Мадридский клуб под руководством француза трижды становился победителем Лиги чемпионов. 0