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    СМИ: Зидан заменит Аллегри в «Ювентусе» после этого сезона

    Футбол Италии Ювентус
    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит «Ювентус» летом 2019 года, утверждает Mundo Deportivo.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан
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    По данным источника, 51-летний Аллегри хочет покинуть Италию, чтобы поработать в топ-клубах других чемпионатов, несмотря на то, что контракт с туринским клубом действует до 2020 года.

    Напомним, Аллегри работает в «Ювентусе» с июля 2014 года. Под руководством итальянского специалиста туринцы четырежды выигрывали чемпионат и Кубок Италии, а также становились обладателями Суперкубка Италии.

    Зидан покинул пост главного тренера «Реала» по окончании сезона-2017/18. Мадридский клуб под руководством француза трижды становился победителем Лиги чемпионов. 0

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