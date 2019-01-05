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    СМИ: Гранат согласился на значительное понижение зарплаты в «Рубине»

    Рубин Футбол России РПЛ Календарь РФПЛ
    «Рубину» удалось достичь договоренности о понижении зарплаты с защитником Владимиром Гранатом.

    Владимир Гранат
    Владимир Гранат
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    Как сообщает «Бизнес Online», Гранат согласился пойти почти на тройное понижение зарплаты, чтобы остаться в клубе. На данный момент зарплата защитника — около 1,5 миллиона евро в год.

    Клуб готовит для Граната контракт с новым окладом. Пока же он не присоединился к команде на сборах, как и Федор Кудряшов, с которым «Рубину» пока не удалось договориться о понижении зарплаты.

    По официальной информации, защитники пока не присоединились к «Рубину» из-за травм.

    Напомним, Гранат выступает за «Рубин» с 2017 года. 0

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