СМИ: Гранат согласился на значительное понижение зарплаты в «Рубине»

удалось достичь договоренности о понижении зарплаты с защитником

Как сообщает «Бизнес Online», Гранат согласился пойти почти на тройное понижение зарплаты, чтобы остаться в клубе. На данный момент зарплата защитника — около 1,5 миллиона евро в год.

Клуб готовит для Граната контракт с новым окладом. Пока же он не присоединился к команде на сборах, как и Федор Кудряшов, с которым «Рубину» пока не удалось договориться о понижении зарплаты.

По официальной информации, защитники пока не присоединились к «Рубину» из-за травм.

Напомним, Гранат выступает за «Рубин» с 2017 года. 0