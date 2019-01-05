Клуб РПЛ претендует на форварда румынской команды

Нападающий румынского клубаможет продолжить карьеру в России.

По словам спортивного директора румынской команды Октавиана Мораруна, на португальского футболиста претендуют три клуба, один из которых — из российской Премьер-лиги.

«Мы ведем переговоры по Фортесу с клубом из ОАЭ, командой из итальянской Серии B и российской командой, которая не является топ-клубом, но выступает в Премьер-лиге», — цитирует Мораруна Prosport.ro.

В сезоне-2018/19 Фортес 19 матчах высшей лиги чемпионата Румынии забил пять мячей и получил шесть желтых карточек.

24-летний футболист выступает в «Газ Метане» с 2018 года. Ранее он играл за вторые команды сантандерского «Расинга» и «Браги», за португальскую «Визелу» и турецкий «Санлурфаспор». 0