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    Трабукки: Еременко останется в «Спартаке»

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Агент полузащитника Романа Еременко Марко Трабукки заявил, что футболист поедет на сборы со «Спартаком».

    Роман Еременко
    Роман Еременко
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    «Отправится ли Еременко на сборы со "Спартаком"? Да, конечно», — сказал Трабукки в интервью сайту Sport24.ru.

    «Я уверен, что Еременко не только останется в "Спартаке", но и что он в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды», — отметил агент.

    «Мы контактировали с "Ростовом", но пока Роман просил меня не рассматривать другие предложения», — добавил агент.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что руководство «красно-белых» не планирует продолжать сотрудничество с Еременко, и «Спартак» отзаявил Еременко. 0

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