Трабукки: Еременко останется в «Спартаке»

Агент полузащитниказаявил, что футболист поедет на сборы со

«Отправится ли Еременко на сборы со "Спартаком"? Да, конечно», — сказал Трабукки в интервью сайту Sport24.ru.

«Я уверен, что Еременко не только останется в "Спартаке", но и что он в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды», — отметил агент.

«Мы контактировали с "Ростовом", но пока Роман просил меня не рассматривать другие предложения», — добавил агент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что руководство «красно-белых» не планирует продолжать сотрудничество с Еременко, и «Спартак» отзаявил Еременко. 0