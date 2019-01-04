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    Паредес заявил о желании вернуться в «Боку Хуниорс»

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    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес признался, что желает вернуться в свой родной клуб «Бока Хуниорс».

    Леандро Паредес
    Леандро Паредес
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    По его словам, он уже связывался со спортивным директором клуба Николасом Бурдиссо.

    «Я поговорил с Бурдиссо, поблагодарил его за звонок и сказал, что готов вернуться, что чувствую себя достаточно зрелым, чтобы взять на себя ответственность играть в "Боке".

    То, что произошло в декабре, когда "Бока" проиграла "Ривер Плейту" в финале Кубка Либертадорес, вызвало у меня ещё большее желание вернуться, но я знаю, что это зависит не только от меня.

    "Зенит" только что отклонил предложение от "Пари Сен-Жермен", им нелегко позволить мне уехать в "Боку". Но я сказал Бурдиссо, что у меня есть желание вернуться, поэтому попытка стоит того, чтобы ее сделать», — цитирует Паредеса Goal.com. 0

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