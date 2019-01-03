Лукаку и Рашфорд принесли «МЮ» победу над «Ньюкаслом»

В матче 21-го тура Английской Премьер-лигипотерпел домашнее поражение от— 0:2.

Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Рашфорд со штрафного выполнил кручёную подачу во вратарскую, а Дубравка ошибся, в падении отбив мяч перед собой. Рядом оказался Ромелу Лукаку, который спокойно отправил мяч в ворота.

А на 80-й минуте прошла контратака у «Манчестера». Гости перехватили мяч на своей половине поля, пока «Ньюкасл» почти всей командой пошёл вперёд.

Лукаку получил мяч рядом со штрафной, выполнил передачу на Санчеса, а тот перевёл мяч на никем не прикрытого в штрафной Рашфорда. Маркус, оказавшись один на один с Дубравкой, уверенно пробил мимо голкипера в правый угол ворот.

Манкунианцы одержали четвертую победы подряд после назначения временным главным тренером норвежца Уле-Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на три очка.

Теперь 5 января команда сыграет дома с «Редингом» в Кубке Англии, а 13 января — в гостях с «Тоттенхэмом» в 22-м туре чемпионата. 0