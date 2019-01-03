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    Marca: Навас продлил контракт с «Реалом»

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    Вратарь «Реала» Кейлор Навас продлил контракт с клубом до июня 2021 года, сообщает Marca.

    Кейлор Навас
    Кейлор Навас
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    Ранее сообщалось, что Навас недоволен своим положением после прихода в команду Тибо Куртуа и может покинуть клуб.

    По информации издания, зарплата костариканца составит 5 миллионов евро в год. Переговоры о новом контракте с вратарем начались еще прошедшим летом.

    Сообщается, что голкипер никуда не уйдет из клуба в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил за вратаря 14 миллионов фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне Навас провел 8 матчей за «Реал», в которых пропустил 8 голов. 0

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