ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» забил меньше всех среди топ-6 АПЛ«Челси» рискует остаться без Лиги чемпионов
  • 18:13
    • Непряева — вторая в гонке преследования «Тур де Ски», победила Эстберг
  • 17:44
    • СМИ: «Витесс» может арендовать игрока «Спартака»
  • 17:13
    • «Ювентус» попытается купить Мбаппе
  • 16:58
    • «Адмирал» на выезде обыграл «Куньлунь»
  • 16:45
    • Устюгов стал вторым в гонке преследования «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    Эмери подтвердил возможный уход Рэмси из «Арсенала»

    Арсенал Футбол Англии Англия. Премьер-лига Трансферы Календарь АПЛ
    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что слухи о возможном уходе полузащитника Аарона Рэмзи имеют под собой основания.

    Аарон Рэмзи
    Аарон Рэмзи
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Я хотел бы, чтобы Рэмзи думал исключительно о футболе и сосредоточился на тренировках. Сейчас его отношение к делу меня устраивает, Аарон забил гол в ворота "Фулхэма". Тем не менее, ему предстоит решать свое будущее. После завершения сезона он может сменить команду», — цитирует Эмери Mirror.

    Контракт 28-летнего валлийского хавбека с лондонской командой истекает летом этого года, а новую сделку стороны так и не заключили.

    По данным СМИ, следующей командой Рэмзи может стать «Ювентус». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Арсенал» сумел прийти в себя после разгрома от «Ливерпуля»
  • Вчера в 15:08
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
  • 1.73
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торонто» Зайцева и Ожиганова победит «Миннесоту» во второй раз в сезоне
  • «Торонто» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» нарастить преимущество?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Реал» воспользуется кризисом «Вильярреала»
  • «Вильярреал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Далласа» Хоккей НХЛ. Ассистентский хет-трик Радулова и дубль МакдэвидаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 января 09:050
  • 09:15
    • Сборная России вышла в полуфинал МЧМ-2019
  • 13:01
    • Сульшер не хочет уходить из «Манчестер Юнайтед»
  • 12:20
    • Вице-президент WADA настаивает срочно принять решение по РУСАДА
    Артем Дзюба Футбол Итоги-2018. Лучшие российские игрокиВспоминаем российских игроков, для кого уходящий год стал выдающимся Вчера в 20:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Нанесет ли «МанСити» первое в сезоне поражение «Ливерпулю»?
  • 5.00
    •
  • 19:29
    • «Барыс» одержал волевую победу над «Спартаком»
  • 18:55
    • Крянин: Устюгов делал всё, что возможно, но Клебо был хитрее на финише
  • 18:46
    • «Барселона» может усилиться защитником сборной Франции
    Джейми Варди Футбол АПЛ. «МЮ» победил «Ньюкасл», «Арсенал» и «Тоттенхэм» разгромили соперниковОбзор матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу 01:260
  • 10:48
    • Брагин рассказал о состоянии здоровья Кравцова
  • 09:51
    • Кучеров — единственный россиянин в заявке на Матч звезд-2019
  • 09:30
    • «Лейкерс» на домашней арене уступили «Оклахоме»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие