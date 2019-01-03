Эмери подтвердил возможный уход Рэмси из «Арсенала»

Главный тренерзаявил, что слухи о возможном уходе полузащитникаимеют под собой основания.

Аарон Рэмзи Sky Sports 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Я хотел бы, чтобы Рэмзи думал исключительно о футболе и сосредоточился на тренировках. Сейчас его отношение к делу меня устраивает, Аарон забил гол в ворота "Фулхэма". Тем не менее, ему предстоит решать свое будущее. После завершения сезона он может сменить команду», — цитирует Эмери Mirror.

Контракт 28-летнего валлийского хавбека с лондонской командой истекает летом этого года, а новую сделку стороны так и не заключили.

По данным СМИ, следующей командой Рэмзи может стать «Ювентус». 0