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    «Вест Хэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.01.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    В 22:45 в АПЛ начнётся матч «Вест Хэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

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    Составы команд:

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Пабло Сабалета, Марко Арнаутович, Фелипе Андерсон, Эндрю Кэрролл, Роберт Снодграсс, Pedro Obiang, Angelo Ogbonna, Issa Diop, Declan Rice.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Шейн Даффи, Льюис Данк, Dale Stephens, Юрген Локадия, Pascal Gross, Гленн Мюррей, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Davy Propper, David Button, Бернардо Эспиноза.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

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