Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.01.2019)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Пабло Сабалета, Марко Арнаутович, Фелипе Андерсон, Эндрю Кэрролл, Роберт Снодграсс, Pedro Obiang, Angelo Ogbonna, Issa Diop, Declan Rice.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Шейн Даффи, Льюис Данк, Dale Stephens, Юрген Локадия, Pascal Gross, Гленн Мюррей, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Davy Propper, David Button, Бернардо Эспиноза.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.