Роналду: 2018 год был лучшим в моей карьере

Нападающийназвал прошедший год лучшим в карьере и заявил, что планирует играть еще несколько лет.

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«2018-й год был лучшим годом в моей карьере. В Серии А соперники играют против меня так же плотно, как в Испании, но здесь меньше пространства, потому что все команды имеют отличную защиту. Победа в Лиге Чемпионов — это мечта, но она не должна становиться навязчивой идеей. Командные трофеи считаются, и я работаю, чтобы выиграть их», — цитирует Роналду Football Italia.

«Все в Турине встретили меня фантастически. Мы все чувствуем себя очень хорошо. Я не знаю, когда закончится моя карьера, но я в порядке, и я хочу продолжать играть на протяжении еще многих лет», — добавил португалец.

Напомним, прошлым летом Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус». 0