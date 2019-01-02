«Ювентус» подтвердил интерес к Рэмзи

Спортивный директорзаявил, что туринский клуб был бы не против подписать хавбека

Аарон Рэмзи twitter.com/arsenal 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Рэмзи — отличный игрок, он очень нравится нам и выступает за хорошую команду. Его контракт истекает. Мы всегда внимательно следим за рынком, и ситуация Аарона не стала исключением», — сказал Паратичи.

«Сейчас Рэмзи — игрок "Арсенала", и мы не единственный клуб, который хотел бы его заполучить», — добавил спортивный директор.

Напомним, Рэмзи не стал продлевать контракт с «Арсеналом», который истечет следующим летом. Уже сейчас игрок может вести переговоры с другими клубами.

В текущем сезоне Рэмзи провел за «Арсенал» 24 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. 0