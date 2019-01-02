Клопп считает «Манчестер Сити» лучшей командой в мире

Главный тренерперед матчем 21-го тура чемпионата Англии противназвал горожан лучшей командой мира.

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«Предстоит очень сложная игра. "Манчестер Сити" — действительно сильная команда с выдающимся тренером. Мы должны действовать смело и с желанием, как и во всех других матчах. Для меня "Ман Сити" — лучшая команда в мире. Это мое мнение», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

«Нас ждет очень важная игра — матч за 6 очков. Это мотивация для соперника на 100%, и мы должны быть готовы», — добавил немецкий тренер.

Напомним, «Ман Сити» и «Ливерпуль» встретятся 3 января. Начало — в 23:00 мск. 0