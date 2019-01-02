«Милан» интересуется хавбеком «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива»попал в сферу интересов «Милана», утверждает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на TMW.

«Россонери» изучают возможность покупки хавбека — конкретное предложение может последовать в ближайшие недели. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Контракт 32-летнего португальца с «Локо» истекает 30 июня 2019 года.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, а также дважды выигрывал Кубок.

В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча за «Локо», забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи. 0