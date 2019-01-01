Навас намекнул на уход из «Реала»

Голкипер мадридского «Реала»намекнул на скорый уход из мадридского клуба, сообщает AS.

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На своей странице в Instagram костариканец опубликовал фотографию с болельщиками команды и подписью «Спасибо за все!».

Ранее стало известно, что Навас разочарован ролью запасного голкипера в «Реале» и будет просить руководство продать его в зимнее трансферное окно.

Вратарь потерял место в составе «сливочных» после того, как клуб приобрел у «Челси» Тибо Куртуа.

Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов. 0