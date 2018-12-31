Клопп: Не думаем о победе в матче с «Ман Сити»

Главный тренерподвел итоги первой половины сезона для команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча св 21-м туре английской Премьер-лиги.

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«Мы не забиваем себе головы отрывом в турнирной таблице и остаемся голодными. Конечно, 54 очка за полгода — фантастический результат. Надо продолжать идти вперед. У нас появилось время отдохнуть, а это очень важно. Затем будем готовиться к следующей игре.

Мы все прекрасно понимаем, что "Манчестер Сити" — фантастический коллектив. Кто может ехать на "Этихад" и думать о победе? Никто, даже "Ливерпуль". Мы отправимся в Манчестер и просто сделаем все, чтобы добиться положительного результата», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится в Манчестере 3 января. 0