Гвардиола: «Ливерпуль» в настоящее время является лучшей командой в Европе и мире

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча св 21 туре АПЛ.

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«"Ливерпуль" в настоящее время является лучшей командой в Европе и мире. Мы знаем, что если потеряем очки, то всё кончено. Гонка за титул будет завершена.

Вы должны принять это. Всё, что мы можем сделать, это делать свою работу, играть свои матчи, после этого увидим, что получится», — приводит слова испанского специалиста BBC Sport.

После 20 туров мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 54 очка и не потерпев ни одного поражения. В активе «Манчестер Сити» 47 баллов и вторая позиция.

Напомним, матч «МанСити» — «Ливерпуль» состоится 3 января в Манчестере и начнется в 23:00 по мск. 0