Голкипер «Рубина» может перейти в «Урал»

Голкиперможет стать игроком, утверждает ФАН.

По информации источника, екатеринбургский клуб хочет приобрести 31-летнего вратаря, но не готов платить большую сумму.

Ранее сообщалось, что Джанаев не полетит с командой на первый зимний сбор. Казанский клуб испытывает финансовые проблемы, голкипер — один из самых высокооплачиваемых игроков.

Джанаев выступает за клуб из Казани с лета 2017 года.

В текущем сезоне голкипер провел в РПЛ четыре матча. «Рубин» ушел на зимний перерыв в чемпионате, находясь на шестом месте в турнирной таблице. 0