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    Сульшер: Если меня решат оставить в «МЮ», то мы сможем договориться

    Манчестер Юнайтед Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию со своей временной ролью в команде.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер
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    «Моя работа здесь рассчитана на пять месяцев, потому что затем я должен буду передать команду кому-то другому. Таков план — моя работа заканчивается в конце мая. Вообще в конце июня, но в июне мы играем редко. Моя задача — повлиять на игроков и на все, что происходит в "Манчестер Юнайтед".

    Конечно, результаты важны, но я хочу, чтобы при мне игроки двигались в правильном направлении. Если через год-два эти футболисты будут выглядеть великолепно и выигрывать трофеи, я буду чувствовать себя частью этого. Конечно, я амбициозен. Но, как я уже говорил Эду Вудворду — я здесь для того, чтобы хорошо делать свою работу», — цитирует Сульшера Sky Sports.

    «Если в мае кто-то заменит меня в конце сезона, то это будет замечательно. Если же меня решат оставить, то я уверен, что мы сможем договориться», — подчеркнул Сульшер.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что по окончании сезона Сульшер вернется в норвежский «Мольде». 0

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