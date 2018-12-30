Сульшер: Если меня решат оставить в «МЮ», то мы сможем договориться

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал ситуацию со своей временной ролью в команде.

Уле-Гуннар Сульшер Sky Sports 100% Высокие коэффициенты Играть!

«Моя работа здесь рассчитана на пять месяцев, потому что затем я должен буду передать команду кому-то другому. Таков план — моя работа заканчивается в конце мая. Вообще в конце июня, но в июне мы играем редко. Моя задача — повлиять на игроков и на все, что происходит в "Манчестер Юнайтед".

Конечно, результаты важны, но я хочу, чтобы при мне игроки двигались в правильном направлении. Если через год-два эти футболисты будут выглядеть великолепно и выигрывать трофеи, я буду чувствовать себя частью этого. Конечно, я амбициозен. Но, как я уже говорил Эду Вудворду — я здесь для того, чтобы хорошо делать свою работу», — цитирует Сульшера Sky Sports.

«Если в мае кто-то заменит меня в конце сезона, то это будет замечательно. Если же меня решат оставить, то я уверен, что мы сможем договориться», — подчеркнул Сульшер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по окончании сезона Сульшер вернется в норвежский «Мольде». 0