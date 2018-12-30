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    «Барселона» сделала заявление по трансферу игрока ПСЖ

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    «Барселона» выступила с официальным заявлением касательно переговоров о трансфере полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо.

    Адриен Рабьо
    Адриен Рабьо
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    «До того, как новость появилась во Франции, "Барселона" заявляет, что она не нарушила каких-либо правил, касающихся подписания игроков ПСЖ. Единственные контакты были проведены в августе месяце, а также неделю назад. В обоих случаях были установлены контакты с представителями ПСЖ, чтобы показать интерес каталонского клуба к игроку Адриену Рабьо.

    "Барселона" всегда хотела работать с максимальной прозрачностью с "ПСЖ" и любым другим клубом. "Барселона" отрицает существование какого-либо соглашения с игроком "ПСЖ" Адриеном Рабьо», — говорится в заявлении клуба.

    Ранее в ПСЖ заявили, что «Барселона» договорилась с Рабьо в обход клуба. 0

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