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    Клопп: Чуть не заплакал, когда Салах отдал возможность пробить пенальти Фирмино

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги домашнего матча 20-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (5:1).

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
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    «Игра определенно получилась сумасшедшей. Мы были очень хороши и делали то, что хотели. Мы планировали давить на соперника и не давать ему начинать атаки. Но они тоже использовали прессинг, поэтому было непросто.

    Когда вы пропускаете мяч, вам необходимо успокоиться. Наша реакция на пропущенный гол была мирового класса. Мы сохраняли спокойствие и заставляли соперника допускать ошибки.

    Роберто Фирмино забил второй гол, когда Садио Мане отобрал мяч. Вау. Это была идеальная игра в обороне. Во втором тайме понимали, что игра еще не закончена, поэтому нам необходимо было ее контролировать.

    Чуть не заплакал, когда Салах отдал возможность пробить пенальти Бобби. Мы все знаем, как Мо хочет забивать. Это был действительно красивый поступок.

    Победа со счетом 5:1 в матче с "Арсеналом" случается не очень часто, поэтому я очень доволен парнями», — передает слова Клоппа BBC.

    Добавим, что в следующем туре «Ливерпуль» 3 января в гостях сыграет против «Манчестер Сити». 0

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