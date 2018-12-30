Гвардиола: «Ман Сити» сложно сравнивать с «Ливерпулем» сейчас

Главный тренер «Манчесчитает, что его команда достойно провела первую половину сезона, несмотря на лидерство «Ливерпуля» в АПЛ.

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«Пока все складывается хорошо. Нам уже удалось набрать 44 очка. Если сможем заполучить столько же во втором круге, то с такими цифрами можно взять титул. Разумеется, поражения от "Лестера" и "Кристал Пэлас" испортили впечатление. Кроме того, "Ливерпуль" девять матчей провел без пропущенных голов и сам забивал прилично. "Сити" сложно сравнивать с ними прямо сейчас.

Футбол очень непредсказуем, поэтому серия поражений может состоять даже из пяти игр. Мы вполне можем уступить "Саутгемптону", а затем и "Ливерпулю". Постараемся этого избежать», — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo. 0