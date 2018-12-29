Роналду: Первая половина сезона прошла очень хорошо

Криштиану Роналду
uefa.com
«Мы отлично движемся к поставленной цели. Первая половина сезона прошла очень хорошо, однако нельзя расслабляться, нужно продолжать работать, чтобы быть в хорошей форме и во второй части сезона.
Мне нравится VAR. Арбитрам иногда приходится принимать решения в сложных эпизодах, поэтому я поддерживаю все, что помогает им в работе», — приводит слова игрока Sportbox.
Отметим, что второй гол «Сампдории», забитый в компенсированное время, был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда. 0