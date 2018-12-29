Роналду: Первая половина сезона прошла очень хорошо

Нападающий «Ювентуса»после победы над(2:1) в матче 19-го тура серии А отметил, что команде нельзя расслабляться во второй части сезона.

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«Мы отлично движемся к поставленной цели. Первая половина сезона прошла очень хорошо, однако нельзя расслабляться, нужно продолжать работать, чтобы быть в хорошей форме и во второй части сезона.

Мне нравится VAR. Арбитрам иногда приходится принимать решения в сложных эпизодах, поэтому я поддерживаю все, что помогает им в работе», — приводит слова игрока Sportbox.

Отметим, что второй гол «Сампдории», забитый в компенсированное время, был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда. 0