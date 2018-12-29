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    «Локомотив» назначил нового генерального директора

    Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о назначении Василия Кикнадзе на пост генерального директора клуба.

    Болельщики «Локомотива»
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    На этом посту Кикнадзе сменил Илью Геркуса, который ранее объявил о своем уходе.

    «По итогам прошедшего заседания совета директоров футбольного клуба "Локомотив" было принято решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильей Леонидовичем Геркусом.

    Совет директоров выражает Илье Леонидовичу благодарность за весомый вклад в завоевание командой клуба титулов чемпиона и обладателя Кубка России, а также признательность за высокий уровень профессионализма, с которым выполнялись сформулированные советом директоров основные поручения: по радикальному изменению системы работы с болельщиками, подготовке футболистов в системе клубной академии, соблюдению правил финансового Fair Play УЕФА.

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    • Вместе с тем, совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров. Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива». 0

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