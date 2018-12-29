«Локомотив» назначил нового генерального директора

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о назначениина пост генерального директора клуба.

На этом посту Кикнадзе сменил Илью Геркуса, который ранее объявил о своем уходе.

«По итогам прошедшего заседания совета директоров футбольного клуба "Локомотив" было принято решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильей Леонидовичем Геркусом.

Совет директоров выражает Илье Леонидовичу благодарность за весомый вклад в завоевание командой клуба титулов чемпиона и обладателя Кубка России, а также признательность за высокий уровень профессионализма, с которым выполнялись сформулированные советом директоров основные поручения: по радикальному изменению системы работы с болельщиками, подготовке футболистов в системе клубной академии, соблюдению правил финансового Fair Play УЕФА.

Вместе с тем, совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров. Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива». 0