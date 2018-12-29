Коул вернулся в «Челси»

Бывший полузащитникназначен на должность тренера академии лондонского клуба.

Джо Коул goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Он будет работать с разными возрастными группами в течение ближайших шести месяцев.

«В будущем хотел бы остаться в футболе. Чувствую, что могу многое предложить, работая в роли тренера. Обладая опытом, могу помочь молодым футболистам в достижении мечты, так же как когда-то я добился исполнения своей мечты», — цитирует Коула официальный сайт «синих».

Напомним, Коул объявил о завершении карьеры в середине ноября этого года. Он известен по выступлениям за такие клубы, как «Вест Хэм Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Лилль», «Астон Вилла», «Ковентри Сити», а также за сборную Англии. Последним клубом хавбека был «Тампа-Бэй Раудис».

Коул выступал за «Челси» с 2003 по 2010 год. На его счету 40 забитых мячей в 281 сыгранном матче за лондонскую команду, а также три титула чемпиона Англии и два Кубка страны. 0