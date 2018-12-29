ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис ГлушаковИтоги-2018. Топ игроков-разочарований РПЛ
  • 12:17
    • Сучилов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
  • 12:04
    • «Локомотив» продлил контракт с капитаном команды
  • 09:11
    • Сборная США разгромила Казахстан на МЧМ-2019
  • 08:50
    • «Атланта» в овертайме обыграла «Миннесоту», «Орландо» разгромил «Торонто»
  • 08:00
    • Россия одолела Чехию, дважды забросив в меньшинстве
    Все новости спорта

    Коул вернулся в «Челси»

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Челси Календарь АПЛ
    Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул назначен на должность тренера академии лондонского клуба.

    Джо Коул
    Джо Коул
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Он будет работать с разными возрастными группами в течение ближайших шести месяцев.

    «В будущем хотел бы остаться в футболе. Чувствую, что могу многое предложить, работая в роли тренера. Обладая опытом, могу помочь молодым футболистам в достижении мечты, так же как когда-то я добился исполнения своей мечты», — цитирует Коула официальный сайт «синих».

    Напомним, Коул объявил о завершении карьеры в середине ноября этого года. Он известен по выступлениям за такие клубы, как «Вест Хэм Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Лилль», «Астон Вилла», «Ковентри Сити», а также за сборную Англии. Последним клубом хавбека был «Тампа-Бэй Раудис».

    Коул выступал за «Челси» с 2003 по 2010 год. На его счету 40 забитых мячей в 281 сыгранном матче за лондонскую команду, а также три титула чемпиона Англии и два Кубка страны. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пять причин ямы «Манчестер Сити»
  • Вчера в 18:28
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»
  • 5.00
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Адмирал» попробует не пропустить быстрый гол от СКА
  • «Адмирал» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Хватит ли у «Юве» сил на последний матч в году?
  • «Ювентус» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Возьмет ли Джеррард реванш у Роджерса?
  • «Рейнджерс» — «Селтик». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Пять причин ямы «Манчестер Сити»Команда Пепа Гвардиолы начала отдаляться от защиты чемпионского титула Вчера в 18:280
  • 12:46
    • Коул вернулся в «Челси»
  • 12:30
    • «Лацио» досрочно расторг контракт с форвардом
  • 10:59
    • «Газпром нефть» продолжит финансирование «Томи»
    «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» Хоккей НХЛ. Четыре очка Кучерова, 49 сейвов Худобина и две передачи МалкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 декабря Вчера в 09:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продлят ли лидеры АПЛ победные серии?
  • 3.82
    •
  • 09:48
    • Экс-спортивный директор «Локо» может занять аналогичную должность в «МЮ»
  • 09:34
    • «Челси» согласовал трансфер Пулишича
  • 09:05
    • Брагин: В игре с чехами больше всего порадовал командный дух
    «Реал» — ЦСКА Футбол Итоги-2018. Три лучших матча годаВспоминаем самые зрелищные и увлекательные матчи уходящего года 27/12/2018 в 20:200
  • 19:47
    • «Слават Юлаев» разгромил «Куньлунь» в Уфе
  • 18:54
    • ЦСКА интересен нападающий «Брюгге»
  • 01:03
    • УЕФА выступил с заявлением по ситуации с Кулибали
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие