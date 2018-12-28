ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр РомановРоссийская молодежь начала ЧМ с победы
  • 14:59
    • «Рубин» и «Ростов» интересуются легионером «Спартака»
  • 14:14
    • Модрич отказался от первого предложения «Реала» по новому контракту
  • 12:30
    • Спортивный директор «Локомотива» покинул свой пост
  • 11:24
    • Каплина выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
  • 11:09
    • «Зенит» отпустит Паредеса за 50 миллионов долларов
    Все новости спорта

    Умер самый успешный президент лондонского «Арсенала»

    Арсенал Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Бывший глава лондонского «Арсенала» Питер Хилл-Вуд умер на 83-м году жизни, передает пресс-служба клуба.

    Питер Хилл-Вуд
    Питер Хилл-Вуд
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хилл-Вуд работал в «Арсенале» с 1962 года, а в 1982 году занял должность президента клуба. В 2013 году был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья.

    Под руководством Хилл-Вуда «Арсенал» пять раз становился чемпионом Англии (1989, 1991, 1998, 2002, 2004), пять раз выигрывал Кубок страны, дважды становился обладателем Кубка лиги и пять раз — Суперкубка Англии.

    Кроме того в 2006 году лондонцы дошли до финала Лиги чемпионов. Хилл-Вуд сыграл непосредственную роль в приглашении Арсена Венгера в 1996 году на пост главного тренера «Арсенала». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рождественское безумие. Десять самых сумасшедших праздничных матчей в чемпионате Англии
  • 25/12/2018 в 22:04
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Арсенал»
  • 1.80
  • Завтра в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» обыграет «Калпу» и одержит вторую победу на Кубке Шпенглера
  • «Металлург» — «Калпа». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • ЦСКА и «Ак Барс» снова сыграют результативно
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Коламбус» Панарина и Бобровского обыграет «Торонто» Зайцева
  • «Коламбус» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл», «Ман Сити» проиграл в гостях у «Лестера»Подробности матчей 19 тура английской Премьер лиги 00:530
  • 12:44
    • Бердыев: «Рубин» готов продать любого игрока
  • 15:58
    • Пике планирует стать президентом «Барселоны»
  • 15:41
    • В Китае допинг станет уголовным преступлением
    Пеп Гвардиола Футбол Незаменимый Фернандиньо, слабое звено в защите и спокойствие ГвардиолыТри главных вывода после поражения «Манчестер Сити» от «Лестера» Вчера в 19:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжат ли «Автомобилист» и ЦСКА побеждать?
  • 3.39
    •
  • 15:29
    • Дасаев сменил должность в «Спартаке»
  • 15:13
    • Алонсо может стать совладельцем «Макларена»
  • 14:45
    • Умер самый успешный президент лондонского «Арсенала»
    Шердан Шакири Футбол С верой в чемпионство. Победа над «Ньюкаслом» придала «Ливерпулю» уверенности«Красные» опережают ближайшего преследователя на шесть очков Вчера в 12:120
  • 14:28
    • Джо Коул станет тренером «Челси»
  • 12:58
    • «Краснодар» назвал лучшего игрока 2018 года
  • 22:21
    • Месси: Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие