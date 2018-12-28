Умер самый успешный президент лондонского «Арсенала»

Бывший главаумер на 83-м году жизни, передает пресс-служба клуба.

Хилл-Вуд работал в «Арсенале» с 1962 года, а в 1982 году занял должность президента клуба. В 2013 году был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья.

Под руководством Хилл-Вуда «Арсенал» пять раз становился чемпионом Англии (1989, 1991, 1998, 2002, 2004), пять раз выигрывал Кубок страны, дважды становился обладателем Кубка лиги и пять раз — Суперкубка Англии.

Кроме того в 2006 году лондонцы дошли до финала Лиги чемпионов. Хилл-Вуд сыграл непосредственную роль в приглашении Арсена Венгера в 1996 году на пост главного тренера «Арсенала». 0