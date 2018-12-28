Дасаев сменил должность в «Спартаке»

покинул пост тренера вратарей московскогопо состоянию здоровья, передает пресс-служба клуба.

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Недавно легендарный голкипер красно-белых прошел курс реабилитации коленного сустава, и серьезные нагрузки ему противопоказаны.

Дасаев назначен консультантом тренеров вратарей команд академии, а также дубля и «Спартака-2».

«Состояние коленей не позволяет мне полноценно тренировать. Мне ведь ещё в юности оба колена оперировали. И многие удивлялись, что я потом провёл карьеру практически без травм. Но возраст уже даёт о себе знать. В последнее время тренировал порой через боль. И врачи рекомендуют поберечься», — прокомментировал ситуацию Дасаев. 0