Дасаев сменил должность в «Спартаке»

Ринат Дасаев
ФК «Спартак»
Недавно легендарный голкипер красно-белых прошел курс реабилитации коленного сустава, и серьезные нагрузки ему противопоказаны.
Дасаев назначен консультантом тренеров вратарей команд академии, а также дубля и «Спартака-2».
«Состояние коленей не позволяет мне полноценно тренировать. Мне ведь ещё в юности оба колена оперировали. И многие удивлялись, что я потом провёл карьеру практически без травм. Но возраст уже даёт о себе знать. В последнее время тренировал порой через боль. И врачи рекомендуют поберечься», — прокомментировал ситуацию Дасаев. 0