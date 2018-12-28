Бердыев: «Рубин» готов продать любого игрока

Главный тренеррассказал о планах казанского клуба на зимнее межсезонье.

«Планы купить кого-то в трансферное окно? Нам бы сейчас продать кого-нибудь! Любого игрока продаём и никого не покупаем. Только свободных агентов можем пригласить, да и их ведь надо на зарплату звать. Если из топ-команды игрок освобождается, а у него 1,5 миллиона евро годовая зарплата, то зачем он нам? Свободный игрок с копеечной зарплатой — вот таких мы можем рассматривать.

Продажа Азмуна? Смотря какой рынок, какая страна. От 15 миллионов евро — да», — передает слова Бердыева «Спорт Бизнес Online».

После 17 туров РПЛ «Рубин» расположился на шестом место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков. 0