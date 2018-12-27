«Рубин» вновь хочет арендовать Попова

Ивелин Попов
LiveSport.Ru
Об этом сообщает «Бизнес Online».
На данный момент казанский клуб следит за ситуацией с Поповым, который зимой может как уйти в аренду, так и по обоюдному согласию сторон расторгнуть контракт со «Спартаком».
«Рубин» надеется арендовать Попова до конца текущего сезона. В то же время выкупить контракт игрока казанцы не готовы из-за его запросов по зарплате.
Отметим, что контракт Попова со «Спартаком» истечет следующим летом.
Напомним, Попов уже выступал за «Рубин» в весенней части прошлого сезона. 0