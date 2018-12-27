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    «Рубин» вновь хочет арендовать Попова

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    «Рубин» хочет вновь арендовать у «Спартака» болгарского полузащитника Ивелина Попова.

    Ивелин Попов
    Ивелин Попов
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    Об этом сообщает «Бизнес Online».

    На данный момент казанский клуб следит за ситуацией с Поповым, который зимой может как уйти в аренду, так и по обоюдному согласию сторон расторгнуть контракт со «Спартаком».

    «Рубин» надеется арендовать Попова до конца текущего сезона. В то же время выкупить контракт игрока казанцы не готовы из-за его запросов по зарплате.

    Отметим, что контракт Попова со «Спартаком» истечет следующим летом.

    Напомним, Попов уже выступал за «Рубин» в весенней части прошлого сезона. 0

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