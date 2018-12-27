СМИ: «Милан» уволит Гаттузо после ближайшего матча

Руководстворешило уволить главного тренера команды

Об этом сообщает Calciomercato.com.

Издание утверждает, что судьба итальянского специалиста уже решена — Гаттузо будет отправлен в отставку после матча 19-го тура чемпионата Италии против СПАЛа. В клубе решили не увольнять тренера до наступления зимнего перерыва.

«Милан» после 18 туров располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 28 очков. В Серии А команда не может выиграть на протяжении четырех матчей подряд. Кроме того, «Милан» вылетел из Лиги Европы, уступив в шестом туре группового этапа «Олимпиакосу» (1:3). 0