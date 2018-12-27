ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шердан ШакириС верой в чемпионство. Победа над «Ньюкаслом» придала «Ливерпулю» уверенности
  • 13:30
    • СМИ: «Милан» уволит Гаттузо после ближайшего матча
  • 12:34
    • Татарстан выдвинул Дюкова на пост президента РФС
  • 12:22
    • «Рубин» объявил о переходе воспитанника «Спартака»
  • 10:19
    • СМИ: Промес может вернуться в «Спартак»
  • 09:02
    • Сборная Швеции победила команду Финляндии на МЧМ-2019
    Все новости спорта

    СМИ: «Милан» уволит Гаттузо после ближайшего матча

    Милан Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    Руководство «Милана» решило уволить главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом сообщает Calciomercato.com.

    Издание утверждает, что судьба итальянского специалиста уже решена — Гаттузо будет отправлен в отставку после матча 19-го тура чемпионата Италии против СПАЛа. В клубе решили не увольнять тренера до наступления зимнего перерыва.

    «Милан» после 18 туров располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 28 очков. В Серии А команда не может выиграть на протяжении четырех матчей подряд. Кроме того, «Милан» вылетел из Лиги Европы, уступив в шестом туре группового этапа «Олимпиакосу» (1:3). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Проблемы Гвардиолы, прорыв «МЮ» и страдалец Эмери
  • 25/12/2018 в 15:22
    •
  • Прогноз
  • «Саутгемптон» — «Вест Хэм»
  • 1.67
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Саутгемптон» свою удачную серию?
  • «Саутгемптон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Дания попробует сдержать атаку России на молодежном ЧМ
  • Россия U20 — Дания U20. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова обыграет «Каролину» Свечникова
  • «Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл», «Ман Сити» проиграл в гостях у «Лестера»Подробности матчей 19 тура английской Премьер лиги 01:180
  • 08:09
    • Канада забросила 14 шайб Дании на старте МЧМ-2019
  • 13:16
    • «Реал Сосьедад» назначил нового главного тренера
  • 01:40
    • «Ливерпуль» намерен усилить состав Азаром
    Хоккеисты «Автомобилиста» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» обыграл «Авангард», «Ак Барс» уступил «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря Вчера в 22:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Хачанов протестирует Тима на харде
  • 4.82
    •
  • 12:50
    • Месси был бы рад возвращению Неймара
  • 10:34
    • Защитник «Наполи» подвергся расистским оскорблениям в матче с «Интером»
  • 09:21
    • «Клипперс» нанесли поражение «Сакраменто»
    Антон Шипулин Прочие Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеруРеакция СМИ — о решении Антона Шипулина завершить карьеру Вчера в 16:000
  • 19:55
    • «Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» на выезде
  • 08:36
    • Джеймс избежал серьезной травмы в матче с «Голден Стэйт»
  • 01:26
    • Владелец «Монако» прокомментировал слухи о продаже клуба
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие