Данни: Грустно оттого, что я не смог помочь «Маритиму»

Португальский полузащитникрассказал о причинах ухода из

Мигель Данни twitter.com/PsoccerCOM 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Мне грустно, оттого что я не смог помочь своей команде и партнерам так, как этого желал. Не получилось помочь команде выйти на новый уровень, как это удавалось ранее в карьере.

Я не был счастлив, потому что после каждой игры чувствовал, что не провел матч на хорошем уровне, хотя и всегда старался.

Я всегда хотел только помочь клубу, а не становиться для него проблемой. Взвесив все это, решил, что пришёл момент остановиться, подумать и провести время с семьей, которая во мне нуждается.

Надеюсь, что мой уход из клуба поможет снять давление с игроков команды», — цитирует игрока официальный сайт «Маритиму».

Мигел Данни известен в России по выступлениям за московское «Динамо» и «Зенит».

В текущем сезоне игрок провел 16 матчей в составе «Маритиму», в которых сделал одну голевую передачу. Забитыми мячами футболист не отметился. 0