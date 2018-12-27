ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — ЦСКАИтоги-2018. Три лучших матча года
  • 22:21
    • Месси: Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»
  • 21:38
    • «Спартак» хочет разорвать контракт с Самедовым
  • 20:54
    • «Интер» наказан двумя матчами без зрителей за расистское поведение фанатов
  • 16:56
    • «Рубин» вновь хочет арендовать Попова
  • 16:23
    • СМИ: Данни покинул «Маритиму» и завершит карьеру
    Все новости спорта

    Данни: Грустно оттого, что я не смог помочь «Маритиму»

    Португалия
    Португальский полузащитник Мигель Данни рассказал о причинах ухода из «Маритиму».

    Мигель Данни
    Мигель Данни
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мне грустно, оттого что я не смог помочь своей команде и партнерам так, как этого желал. Не получилось помочь команде выйти на новый уровень, как это удавалось ранее в карьере.

    Я не был счастлив, потому что после каждой игры чувствовал, что не провел матч на хорошем уровне, хотя и всегда старался.

  • СМИ: Данни покинул «Маритиму» и завершит карьеру
  • Читайте по теме

    • Я всегда хотел только помочь клубу, а не становиться для него проблемой. Взвесив все это, решил, что пришёл момент остановиться, подумать и провести время с семьей, которая во мне нуждается.

    Надеюсь, что мой уход из клуба поможет снять давление с игроков команды», — цитирует игрока официальный сайт «Маритиму».

    Мигел Данни известен в России по выступлениям за московское «Динамо» и «Зенит».

    В текущем сезоне игрок провел 16 матчей в составе «Маритиму», в которых сделал одну голевую передачу. Забитыми мячами футболист не отметился. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жозе Моуринью: Что ждет бывшего наставника «МЮ» и «Реала»?
  • 21/12/2018 в 20:47
    •
  • Прогноз
  • «Саутгемптон» — «Вест Хэм»
  • 1.67
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Саутгемптон» свою удачную серию?
  • «Саутгемптон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Дания попробует сдержать атаку России на молодежном ЧМ
  • Россия U20 — Дания U20. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова обыграет «Каролину» Свечникова
  • «Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Тьерри Анри Футбол Дела Тьерри Анри в «Монако» идут все хуже и хужеРассказываем, как легендарный форвард пытается справиться с кризисом в стане «монегасков» 00:450
  • 13:30
    • СМИ: «Милан» уволит Гаттузо после ближайшего матча
  • 12:34
    • Татарстан выдвинул Дюкова на пост президента РФС
  • 12:22
    • «Рубин» объявил о переходе воспитанника «Спартака»
    Неймар может вернуться в «Барселону» Футбол Почему всем выгодно возвращение Неймара в «Барселону»ПСЖ, «Барселоне» и самому форварду нужен этот трансфер 01:260
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Хачанов протестирует Тима на харде
  • 4.82
    •
  • 23:39
    • Барцокас: Матч с «Басконией» «Химки» начали слишком расслабленно
  • 23:16
    • «Реал» нацелился на защитника «Тоттенхэма»
  • 22:56
    • Данни: Грустно оттого, что я не смог помочь «Маритиму»
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл», «Ман Сити» проиграл в гостях у «Лестера»Подробности матчей 19 тура английской Премьер лиги 01:180
  • 22:46
    • Ольшанский включён в заявку сборной России на МЧМ-2019
  • 22:32
    • «Химки» потерпели поражение в матче с «Басконией»
  • 21:58
    • «Айнтрахт» усилился хавбеком дортмундской «Боруссии»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие