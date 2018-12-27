«Арсенал» близок к подписанию хавбека «Севильи»

Эвер Банега
Inter Dipendenza.com
По информации издания, в приобретении Банеги лично заинтересован главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, ранее возглавлявший севильский клуб.
Специалист рассматривает хавбека в качестве замены полузащитнику Аарону Рэмси, который, скорее всего, покинет клуб летом.
Transfermarkt оценивает 30-летнего аргентинца в 20 миллионов евро. Как сообщает Football Espana, агент полузащитника уже прилетел в Лондон на переговоры.
В текущем сезоне Банега провел 28 матчей за «Севилью», забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи. Контракт хавбека с «Севильей» истекает в июне 2020 года. 0