«Арсенал» близок к подписанию хавбека «Севильи»

Полузащитник «Севильи»может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Star.

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По информации издания, в приобретении Банеги лично заинтересован главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, ранее возглавлявший севильский клуб.

Специалист рассматривает хавбека в качестве замены полузащитнику Аарону Рэмси, который, скорее всего, покинет клуб летом.

Transfermarkt оценивает 30-летнего аргентинца в 20 миллионов евро. Как сообщает Football Espana, агент полузащитника уже прилетел в Лондон на переговоры.

В текущем сезоне Банега провел 28 матчей за «Севилью», забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи. Контракт хавбека с «Севильей» истекает в июне 2020 года. 0