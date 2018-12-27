«МЮ» может пригласить на пост главного тренера Аллегри

Массимилиано Аллегри
uefa.com
«Красные дьяволы» рассмотрят кандидатуру итальянца в процессе поиска нового главного тренера, который, как ожидается, возглавит команду после нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на должность является Маурисио Почеттино, в настоящее время возглавляющий лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
Напомним, 18 декабря боссы «Манчестер Юнайтед» уволили Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Позже было объявлено о назначении исполняющим обязанности Уле-Гуннара Сульшера, он будет возглавлять «красных дьяволов» до конца этого сезона.
«МЮ», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 0