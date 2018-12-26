Гвардиола: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» на данный момент лучше нас

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал поражение от(1:2) в 19-м туре английской премьер-лиги.

Хосеп Гвардиола goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Эта игра была похожа на наш матч с "Кристал Пэласом". Мы неплохо начали, но пропустили гол в ситуации, когда соперник впервые вошел в нашу штрафную площадь.

Нам нужно принять это и осознать, что необходимо работать усерднее и вернуть уверенность. "Сити" снова проиграл, но мы будем работать еще усерднее, и хорошие результаты придут.

Сезон очень долгий, у нас еще будут возможности для того, чтобы побороться за титул. Мы должны попытаться найти решение.

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" заслуживают находиться там, где находятся сегодня. Они выигрывают, а мы нет. Разрыв увеличивается.

В прошлом сезоне у нас был большой отрыв, в этом "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" очень хороши. Мы закончили первую часть сезона и у нас достаточно очков, чтобы стать чемпионами, но "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" лучше нас на данный момент.

Футбол увлекателен и непредсказуем. Люди говорят, что мы легко выиграли прошлый чемпионат, но это было очень сложно», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» потерпел второе поражение кряду, третье — в сезоне и с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 30 декабря на выезде сыграют с «Саутгемптоном». 0