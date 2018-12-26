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    Гвардиола: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» на данный момент лучше нас

    Манчестер Сити Ливерпуль Тоттенхэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Лестера» (1:2) в 19-м туре английской премьер-лиги.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
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    «Эта игра была похожа на наш матч с "Кристал Пэласом". Мы неплохо начали, но пропустили гол в ситуации, когда соперник впервые вошел в нашу штрафную площадь.

    Нам нужно принять это и осознать, что необходимо работать усерднее и вернуть уверенность. "Сити" снова проиграл, но мы будем работать еще усерднее, и хорошие результаты придут.

    Сезон очень долгий, у нас еще будут возможности для того, чтобы побороться за титул. Мы должны попытаться найти решение.

    "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" заслуживают находиться там, где находятся сегодня. Они выигрывают, а мы нет. Разрыв увеличивается.

    В прошлом сезоне у нас был большой отрыв, в этом "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" очень хороши. Мы закончили первую часть сезона и у нас достаточно очков, чтобы стать чемпионами, но "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" лучше нас на данный момент.

    Футбол увлекателен и непредсказуем. Люди говорят, что мы легко выиграли прошлый чемпионат, но это было очень сложно», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    «Манчестер Сити» потерпел второе поражение кряду, третье — в сезоне и с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице.

    В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 30 декабря на выезде сыграют с «Саутгемптоном». 0

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