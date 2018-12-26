«Манчестер Юнайтед» нацелился на хавбека «Ювентуса»

Полузащитникпопал в сферу интересов, сообщает AS.

«Красные дьяволы» хотят заполучить бразильского хавбека в январе и намерены начать переговоры с руководством «Старой синьоры».

Боссы «МЮ» готов заплатить за Косту 60 миллионов евро, однако сам игрок не горит желанием покидать туринский клуб.

Напомним, Дуглас Коста выступает за туринскую команду с лета 2017 года, когда перешел из «Баварии». Туринцы выкупили игрока у мюнхенского клуба за 46 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел за «Ювентус» 16 матчей и сделал две результативные передачи. 0