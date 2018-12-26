«Ювентус» в меньшинстве поделил очки с «Аталантой»

В поединке 18 тура Серии Асыграл вничью на выезде ссо счетом 2:2.

«Старая синьора» вышла вперед на 2-й минуте благодаря автоголу Берата Джимшити. На 24-й минуте Дуван Сапата счет сравнял. В начале второго тайма гости остались вдесятером: вторую желтую карточку получил Родриго Бентанкур.

На 56-й минуте Сапата оформил дубль в этой встрече. На 78-й минуте форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь сравнял счёт и спас свою команду от поражения.

«Ювентус» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. «Аталанта» (25) — на седьмом месте в таблице Серии А. 0