«Динамо» может вернуть Ташаева из «Спартака»

Полузащитникэтой зимой может уйти в аренду, сообщает «Чемпионат».

Ташаев не сумел закрепиться в «Спартаке» ФК «Спартак» 100% Высокие коэффициенты Играть!

В возвращении Ташаева заинтересовано «Динамо» — клуб, из которого хавбек перешел в стан красно-белых летом 2018 года. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов хочет, чтобы у 24-летнего футболиста в ближайшие полгода была регулярная игровая практика.

Ранее «Динамо» безуспешно пыталось дисквалифицировать Ташаева за разрыв контракта с клубом и требовало вернуть 400 тысяч евро, которые были выплачены футболисту в качестве подъемных.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Ташаев провел восемь матчей, но не сумел отметиться результативными действиями. 0