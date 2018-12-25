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    «Спартак» отравится на сбор без ряда игроков

    Футбол России Спартак
    «Спартак» не возьмет на первый сбор Сальваторе Боккетти, Ивелина Попова, Джано Ананидзе и Александра Самедова, сообщает «Спорт-экспресс».

    Джано Ананидзе
    Джано Ананидзе
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    Ранее появилась информация, что московский клуб планирует расстаться с ними, а также с Артемом Тимофеевым и Романом Еременко.

    Самедов и Попов могут стать свободными агентами через полгода, соглашение Боккетти рассчитано до июня 2020 года, Жано — до июня 2021-го.

    По информации издания, Ананидзе больше других выставленных на трансфер игроков удивлен решением клуба. 26-летний грузин восстановился от травмы и в двух последних матчах выходил на замену. Его зарплата в «Спартаке» около 2 миллионов евро в год.

    Напомним, первый сбор «Спартака» состоится в январе 2019 года в ОАЭ. 0

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