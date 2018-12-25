«Спартак» отравится на сбор без ряда игроков

не возьмет на первый сбор сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее появилась информация, что московский клуб планирует расстаться с ними, а также с Артемом Тимофеевым и Романом Еременко.

Самедов и Попов могут стать свободными агентами через полгода, соглашение Боккетти рассчитано до июня 2020 года, Жано — до июня 2021-го.

По информации издания, Ананидзе больше других выставленных на трансфер игроков удивлен решением клуба. 26-летний грузин восстановился от травмы и в двух последних матчах выходил на замену. Его зарплата в «Спартаке» около 2 миллионов евро в год.

Напомним, первый сбор «Спартака» состоится в январе 2019 года в ОАЭ. 0