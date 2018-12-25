СМИ: Неймар все еще хочет вернуться в «Барселону»

Нападающийпо-прежнему надеется вернуться в

Как сообщает AS со ссылкой на источник в «Барселоне», бразилец часто созванивается с руководителями каталонского клуба и дает понять о своем желании вернуться.

В то же время в «Барселоне» считают, что осуществить трансфер Неймара будет слишком сложно. В контракте бразильца на 2019 год не предусмотрена обязательная сумма выкупа, а на 2020 год она составляет 160 миллионов евро.

Контракт Неймара с ПСЖ действует до лета 2022 года.

Напомним, что 26-летний бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего за 222 миллиона евро перешел в «ПСЖ», став самым дорогим футболистом в истории. 0